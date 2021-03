Bayern Munique-Borussia Dortmund: dia de jogo grande na Bundesliga

Dia de jogo grande na Bundesliga, com o Bayern Munique a receber na Baviera a visita do Borussia Dortmund, numa partida da 24.ª jornada do campeonato alemão que colocará frente a frente o primeiro e o quinto colocados, respetivamente.



Com 52 pontos, o Bayern chega a este jogo vindo de três jogos de campeonatos nos quais somou todos os resultados possíveis, tendo pela frente um Borussia que, com 39 pontos, está numa aparente fase de recuperação, com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos.



Para lá desse registo, olhando agora para todas as provas, o Borussia Dortmund leva igualmente cinco jogos seguidos sem perder, quatro a triunfar e três sem sofrer. Por outro lado, os amarelos foram os primeiros a marcar em quatro dos últimos cinco duelos, sendo que, por falar em golos, em nove dos últimos dez jogos viram-se pelo menos 3 no score global.



Quanto ao Bayern, leva já quatro encontos seguidos a sofrer (contando todas as provas), sendo que há um registo de pelo menos 3 golos e tentos de ambas as equipas em quatro dos últimos cinco jogos. Por outro lado, em oito dos últimos dez encontros os bávaros foram a primeira equipa a marcar.



Por fim, um olhar ao confronto direto, que nos mostra quatro vitórais seguidas do Bayern Munique. Por outro lado, os bávaros conseguiram ser a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente em oito dos últimos dez duelos. Há ainda a registar que apenas dois dos últimos dez encontros entre estas duas formações não tiveram pelo menos 3 golos.

CÓD 158 Bayern Munique 1.56 Empate 4.45 Bor. Dortmund 4.52