Bayern Munique-EA7 Milano: arranca a Euroliga

Aí está a partida de abertura da Euroliga, com um duelo entre Bayern Munique e EA7 Milano, a disputar pelas 19h30 no Audi Dome, em Munique.



Ainda sem qualquer jogo oficial disputado até ao momento - apenas fez três particulares, ganhando um e perdendo dois -, o Bayern entrará em teoria com desvantagem nesse particular do ritmo competitivo, já que do lado oposto estará um conjunto italiano com alta rotação, já com nove duelos jogados em setembro, sete deles oficiais - e sempre com vitórias!



Por outro lado, olhar para o confronto direto, que nos mostra uma vantagem dos alemães, com três vitórias nos últimos quatro duelos. Na época passada, curiosamente, houve um triunfo para cada lado: o Bayern venceu em casa, o Milano em Itália. Como será desta vez?