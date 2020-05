Bayern Munique-Eintracht Frankfurt: últimos resultados são bastante distintos

Mais uma semana de futebol de elite. Depois de ter vencido o Union Berlin na última jornada, o Bayern Munique prepara-se para receber, este sábado, o Eintracht Frankfurt, de André Silva e Gonçalo Paciência, em jogo a contar para a 27.ª jornada da Bundesliga.

Os bávaros que seguem na liderança da prova, com 58 pontos, fruto de 18 triunfos, quatro empates e quatro derrotas, enquanto que a formação orientada por Adi Hütter é 13.º colocado, com 28 pontos, após somar oito vitórias, quatro empates e 13 derrotas.

Ambas as equipas têm somado, recentemente, resultados bastantes distintos, com o Bayern Munique a somar cinco triunfos consecutivos nos últimos cinco jogos realizados, nomeadamente diante de Colónia, Paderborn, Hoffenheim, Augsburgo e Union Berlin. Já o Eintracht Frankfurt soma quatro derrotas de forma consecutiva, frente a Borussia Dortmund, Union Berlin, Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach, tendo somado ainda um triunfo na receção ao Augsburgo.

No que toca ao jogos disputados no seu reduto, na Allianz Arena, o Bayern Munique soma, até ao momento, nove triunfos, dois empates e duas derrotas, tendo marcado 38 golos e sofrido onze. Por outro lado, o Eintracht Frankfurt é a pior equipa a jogar fora de portas. Até ao momento, a equipa de Frankfurt soma duas vitórias, um empate e dez derrotas a jogar longe da Commerzbank-Arena.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Bayern Munique com três triunfos nos últimos cinco duelos entre as duas formações, contra apenas dois do Eintracht Frankfurt.