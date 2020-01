Bayern Munique-Maccabi Tel-Aviv: duelo de opostos na Euroliga

Atualmente afundado no último lugar da Euroliga, com apenas seis vitórias em vinte jogos, o Bayern Munique procura esta quinta-feira dar um pontapé na crise e travar uma sequência de seis derrotas consecutivas, num duelo do principal torneio de basquetebol europeu no qual terá pela frente os israelitas do Maccabi Telavive.



Terceiros, com um registo totalmente inverso, de 14 vitórias e seis derrotas, os de Telavive chegam a este encontro vindos de três vitórias consecutivas, isto para lá de terem também um registo perfeito diante dos alemães, conjunto perante o qual venceu os cinco jogos disputados. O mais recente, disputado em dezembro, acabou em triunfo claro por 77-55, um resultado que traduz bem a temporada distinta que estes dois conjuntos têm assinado.

