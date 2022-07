Bayern Munique-Manchester City: duelo de Champions na pré-temporada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Bayern Munique e Manchester City defrontam-se na madrugada deste domingo, a partir da meia-noite (horário de Portugal Continental), em jogo de preparação para a nova época desportiva, que será realizado em solo norte-americano, no Lambeau Field (Wisconsin).

Nos últimos cinco jogos realizados, de notar que o Bayern Munique registou duas vitórias (Borussia Dortmund e DC United), dois empates (Estugarda e Wolfsburgo) e uma derrota (Mainz), enquanto que o Manchester City somou quatro triunfos (Newcastle, Wolverhampton, Aston Villa e Club América) e um empate (West Ham).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Manchester City, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Bayern Munique a levar a melhor nos outros dois embates realizados durante esse mesmo período de tempo.