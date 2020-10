Bayern Munique-Olympiacos: jogo da Euroliga

Encontro da quinta jornada da Euroliga, com os alemães do Bayern Munique a receberem na Audi Dome os gregos do Olympiacos, numa partida entre duas equipas que até ao momento estão de mão dadas no que fizeram até ao momento na mais importante prova de clubes do basquetebol europeu - três vitórias e uma derrota, no quarto e quinto postos.



Vindos de um registo relativamente positivo no campeonato, a verdade é que as duas equipas têm andamentos bem distintos no plano interno, já que os bávaros apenas disputaram mais um encontro no campeonato (a juntar aos tais quatro da Euroliga), ao passo que os helénicos já jogaram três jogos no plano interno.



Em relação a estatísticas, tendo sempre em consideração o número de jogos distinto de ambas as equipas, note-se que o Olympiacos esta temporada venceu seis dos oito jogos que disputou, vindo precisamente de meia dúzia de triunfos seguidos. Abrindo a análise aos últimos dez encontros, note-se que os gregos marcaram 81 pontos em média.



Quanto ao Bayern, até ao momento tem duas derrotas em cinco encontros jogados esta temporada, tendo no registo dos últimos dez encontros uma média de 80 pontos marcados.



Relativamentea o confronto direto, o Olympiacos venceu três dos últimos quatro encontros, tendo do seu lado o facto de ter sido a equipa a vencer no primeiro período em cinco dos últimos sete e de ter ganho a primeira parte em seis dos últimos sete. Por outro lado, olhando à pontuação média, os gregos marcaram nos últimos dez encontros diante do Bayern 84 pontos, ao passo que os alemães se ficaram pelos 79.

CÓD 484 Bayern Munique 2.15 Empate 10.87 Olympiacos 1.73