Bayern Munique-RB Leipzig: duelo de topo na Bundesliga

No fecho da jornada 21 da Bundesliga, Bayern Munique e RB Leipzig encontram-se este domingo na Allianz Arena, numa partida que colocará frente a frente o primeiro e o segundo colocados da prova, duas equipas que vivem fases distintas e que estão separadas por somente 1 ponto.



Mais bem colocado, o Bayern assumiu recentemente a liderança mercê das seis vitórias consecutivas que alcançou, em claro contraste com o RB Leipzig, que em sentido inverso nesse mesmo período venceu somente três encontros e nos últimos dois nem sequer venceu.



Resultados negativos que resultaram numa queda ao segundo lugar e que permitiram ao Bayern saltar para o topo da tabela, uma posição na qual habitualmente costumam andar.



Privado de Javi Martínez, Niklas Süle e Ivan Perisic, o Bayern chega a este duelo com 18 vitórias nos últimos 21 jogos caseiros na Bundesliga, ao passo que o Leizpig, neste jogo sem Willi Orban ou Kevin Kampl, mas com Angelino, defende tenta o retorno às vitórias depois de ter perdido apenas um dos últimos onze jogos.



No que a golos diz respeito, de notar que 15 dos últimos 16 jogos do Bayern contaram com três ou mais golos, uma estatística que se verificou em 11 dos últimos 12 encontros do RB Leipzig. Por outro lado, e ainda continuando nos golos, o Bayern marcou pelo menos três golos em cinco dos últimos seis jogos, ao passo que o RB Leipzig sofreu pelo menos dois em cinco dos últimos seis jogos fora de casa.

CÓD 138 Bayern Munique 1.38 Empate 4.87 RB Leipzig 5.59