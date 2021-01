Bayern Munique-Real Madrid: duelo de titãs na Euroliga

Duelo repleto de história na Euroliga, com o Bayern Munique a receber a visita do Real Madrid, num embate da 20.ª jornada que colocará frente a frente o quarto e o terceiro colocados, respetivamente. Igualados com as mesmas 12 vitórias, espanhóis e alemães têm entre si apenas a diferença de uma equipa ter 18 jogos e a outra 19.



Nesse sentido, a vantagem é do Real Madrid, ainda que a formação espanhola chegue a este jogo vinda de uma inesperada derrota caseira aos pés do Olimpia Milano. Do lado oposto, os bávaros chegam depois de uma vitória conseguida na quarta-feira, diante do Zenit.



Quanto a estatísticas, o Bayern Munique tem uma média de 81 pontos nos últimos dez jogos, contra os 84 dos espanhóis. Nas contas globais, o Bayern teve 160 pontos em média nos últimos dez duelos, contra os 162 dos espanhóis.



Por fim, quanto ao confronto direto há a tendência clara para uma elevada pontuação - a média dos últimos dez embates diretos é de 173 pontos -, com o Real Madrid a ter a maior quota parte desses pontos (90 contra 83). Um registo que se vê também no número de vitórias de ambas as equipas nos últimos oito duelos oficiais: o Real venceu seis e perdeu somente dois.