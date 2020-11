Bayern Munique-Valência: espanhóis com um jogo em atraso

Colocados em posições que no final da fase regular valerão o acesso ao playoff desta Euroliga, Bayern Munique e Valência encontram-se esta sexta-feira na Alemanha, numa partida da oitava jornada da prova mais importante de clubes do basquetebol europeu que colocará frente a frente o terceiro e o quinto colocado, respetivamente.



Em melhor posição, a turma bávara entra em campo com cinco vitórias em sete encontros nesta prova e a viver um momento global relativamente positivo, com apenas duas derrotas nos últimos dez encontros (contando duelos da prova interna.



Do lado oposto, o Valência tem menos uma vitória, mas também tem uma partida em atraso, pelo que em caso de triunfo poderá igualar o registo dos alemães mesmo tendo um jogo por disputar. Ainda assim, note-se que os che estão numa fase menos positiva, já que venceram apenas metade dos últimos dez jogos, sendo que três dessas derrotas surgiram nos mais recentes quatro duelos (dois deles desta Euroliga).



Relativamente a estatísticas, note-se que na última dezena de jogos do Bayern Munique se registaram um total de 158 pontos, 84 deles marcados pelos alemães, ao passo que no lado do Valencia o registo é de 161 pontos, 80 deles apontados pelos espanhóis.



Em relação ao confronto direto, o Valencia vai em seis vitórias consecutivas, a mais recente deles no recente mês de setembro, na altura num jogo de preparação que acabou em 84-76. Nessa partida, note-se, os che mantiveram a sua média de pontos no confronto direto (83 nos últimos dez embates), ao passo que o Bayern superou largamente a sua média (tem apenas 62 nos últimos dez).