Bayern Munique-Zalgiris Kaunas: de olho na vitória

Último colocado da tabela da Euroliga, com apenas três vitórias em quinze jogos, o Zalgiris Kaunas visita esta sexta-feira o reduto do Bayern Munique, o 13.º, com o dobro das vitórias em igual número de partidas.



Vindo de uma derrota diante do Barça, que colocou ponto final numa promissora série de duas vitórias consecutivas, os de Munique procuram retomar o rumo ganhador, ao passo que os lituanos tentam aquilo que lhes escapa desde o primeiro dia de novembro: uma vitória na Euroliga.



E por falar em vitórias lituanas, curiosamente o encontro mais recente acabou dessa forma, ainda que o balanço global seja negativo, já que o Bayern venceu os outros três. Como será desta?

CÓD 213 Bayern Munique 1.42 Empate 11.39 Zalgiris Kaunas 2.92