Bayern Munique-Zenit: em boa posição na Euroliga

Duelo entre duas equipas em boa posição na Euroliga, com os alemães do Bayern Munique, quintos com onze vitórias em 18 jogos, a receberem na Audi Dome a visita dos russos do Zenit, o sexto colocado, também com onze triunfos, mas com menos dois jogos disputados.



Olhando à fase recente, o Zenit será a equipa que entrará em campo com o moral mais elevado, já que venceu os últimos seis jogos que disputou. Quanto ao Bayern, na mesma meia dúzia de partidas venceu três e perdeu outros três.



Olhando a dados estatísticos, a última dezena de jogos do Bayern contou com uma média de 160 pontos, ao passo que no caso do Zenit o registo desce aos 158. Quanto aos pontos de cada equipa nesses últimos dez jogos, o Bayern registou 81, contra os 82 dos russos.



Quanto ao confronto direto, em sete jogos disputados até ao momento, o Bayern tem quatro vitórias contra três dos russos, ainda que haja a curiosidade de a formação de São Petersburgo ter conseguido um dos seus triunfos já nesta temporada, quando recebeu e bateu os bávaros por 79-75.

CÓD 225 Bayern Munique 1.63 Empate 10.87 Zenit 2.34