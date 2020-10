Bayonne-RC Toulon: visitantes procuram salto na tabela

Em duelo do Top 14, Bayonne e RC Toulon encontram-se na tarde desta sexta-feira no Stade Jean Dauger, num duelo da sétima ronda da prova no qual estarão frente a frente o nono e o sétimo colocados, respetivamente.



Em melhor posição na tabela, com 13 pontos e ainda com um jogo em atraso, o Toulon vem de um triunfo caseiro diante do Castres, que serviu para esquecer o desaire anterior, numa partida da Liga dos Campeões. Quanto aos da casa, com 12 pontos, ganharam também a partida mais recente, tendo por agora um registo de 50/50 em termos de vitórias e derrotas.



Já no confronto direto a história é outra, visto o Toulon ter quatro vitórias consecutivas do seu lado, a mais recente em janeiro, num jogo da Liga dos Campeões no qual venceram por 50-6.

CÓD 503 Bayonne 2.02 Empate 19.74 RC Toulon 1.59