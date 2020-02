Beit. Jerusalém-Maccabi Haifa: formações isrealitas procuram alcançar o líder da prova

Beitar Jerusalém e Maccabi Haifa defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para a 23.ª jornada do campeonato isrealita de futebol, num encontro que coloca frente a frente duas formações que procuram chegar à liderança da prova.



À entrada para esta jornada, o Beitar Jerusalém posiciona-se na 3.ª posição, com 40 pontos, fruto de 12 vitórias, quatro empates e seis derrotas, enquanto que o Maccabi Haifa é 2.º colocado, com 49, após 15 triunfos, quatro empates e três desaires na prova.



Relativamente aos últimos cinco jogos de cada uma das equipas, de notar que o Beitar Jerusalém registou três vitórias (Maccabi Bnei Raina, Netanya e Nes Tziona) e duas derrotas (Bnei Yehuda e Hapoel Kfar Saba), ao passo que o Maccabi Haifa somou quatro triunfos (Hapoel Umm al-Fahm, Nes Tziona, Bnei Yehuda e Hapoel Tel Aviv) e uma derrota (Hapoel Kfar Saba).



No que toca ao confronto direto recente entre as duas formações, de destacar os três triunfos do Beitar Jerusalém contra um do Maccabi Haifa, tendo-se registado ainda um empate entre ambos nos últimos cinco duelos.

CÓD 297 Beit. Jerusalém 2.54 Empate 2.91 Maccabi Haifa 2.25