Beitar Jerusalém-Maccabi Tel Aviv: visitantes mantêm-se invictos no campeonato

O Beitar Jerusalém recebe, este domingo, o Maccabi Tel Aviv, em jogo a contar para a 29.ª jornada do campeonato isrealita de futebol, num encontro que irá disputar-se à porta fechada, devido à pandemia de Covid-19.

À entrada para esta jornada, o Beitar Jerusalém posiciona-se no 3.º lugar da tabela classificativa, com 50 pontos, fruto de 15 vitórias, cinco empates e oito derrotas, enquanto que o Maccabi Tel Aviv encontra-se na liderança isolada da prova, com 70 pontos, após somar 21 triunfos e sete empates até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Beitar Jerusalém registou duas vitórias (Hapoel Hadera e Ashdod), um empate (H. Beer Sheva) e duas derrotas (ambas diante do Hapoel Tel Aviv), ao passo que o Maccabi Tel Aviv somou cinco triunfos (Shmona, Hapoel Tel Aviv, Netanya, Hapoel Haifa e Maccabi Haifa).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Maccabi Tel Aviv com três triunfos nos últimos cinco duelos diante do Beitar Jerusalém.