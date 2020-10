Belenenses SAD-Farense: reencontro com história

Sem se encontrarem desde 2002, numa altura na qual os azuis ainda eram conhecidos simplesmente por Belenenses, Farense e a Belenenses SAD defrontam-se na tarde deste sábado no Jamor, numa partida que colocará frente a frente duas equipas colocadas na metade inferior da tabela.



Os azuis, que já não são do Restelo mas sim do Jamor, têm 5 pontos e não venceram nenhum dos últimos quatro jogos que disputaram, ao passo que os algarvios, com apenas 1 pontos, perderam quatro dos cinco jogos que já jogaram este ano.



Será, por isso, com vontade de alcançar o primeiro triunfo que o Farense visitará o reduto do Belenenses SAD, isto numa partida na qual tentará também travar uma sequência de sete jogos seguidos a sofrer, na qual foi a primeira equipa a encaixar em seis deles.

