Belenenses SAD-Gil Vicente: azuis ainda não ganharam

Ainda sem vitórias, o Belenenses SAD procura este sábado estrear-se a triunfar no campeonato nacional, defrontando pelas 18 horas o Gil Vicente, num encontro da 6.ª jornada no qual terá pela frente um conjunto minhoto que tem registado um arranque relativamente positov, com 7 pontos até ao momento, fruto de duas vitórias, um empate e duas derrotas.



Os gilistas têm 6 golos marcados e 5 sofridos, mas a verdade é que o seu bom registo global contrasta com o registo recente, com duas derrotas consecutivas e já três duelos consecutivos a sofrer golos.



Quanto ao Belenenses SAD, leva já dez partidas sem ganhar - incluindo pré-temporada, sendo que dos cinco jogos que disputou esta época apenas um teve mais do que 3 golos no total do marcador. Nos dois jogos mais recentes, refira-se, os azuis empataram ambos e somaram aí os seus únicos pontos.



Em relação ao confronto, o Belenenses SAD leva três jogos seguidos sem perder diante do Gil Vicente, com duas vitórias e um empate nesse período. Dos últimos nove embates diretos apenas um teve 3 ou mais 3 golos, curiosamente o mais recente: 2-1 em abril, no Jamor. Como será desta vez?