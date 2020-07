Belenenses SAD-Moreirense: cónegos favoritos na partida

O Belenenses SAD recebe, este sábado, o Moreirense, em jogo a contar para a 31.ª jornada da Liga NOS, num encontro que colocará frente a frente duas formações com resultados algo distintos desde a retoma do campeonato português, após pausa devido à pandemia de Covid-19.

À entrada para esta ronda, o Belenenses SAD posiciona-se no 14.º lugar, com 31 pontos, fruto de oito vitórias, sete empates e 15 derrotas, enquanto que o Moreirense encontra-se no 8.º posto, com nove triunfos, 12 empates e nove derrotas até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Belenenses SAD registou dois empates (Vitória de Guimarães e Tondela) e três derrotas (Paços de Ferreira, Sporting e FC Porto), ao passo que o Moreirense registou um triunfo (Aves), três empates (Vitória de Guimarães, Famalicão e Sporting) e uma derrota (Rio Ave).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos da formação de Moreira de Cónegos, contra apenas uma dos azuis do restelo, com um empate entre ambas as equipas pelo meio.