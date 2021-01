Belenenses SAD-P. Ferreira: castores num bom momento

Duelo da 13.ª jornada da Liga NOS, com o Belenenses SAD a receber no Jamor a visita do Paços de Ferreira, num embate que colocará frente a frente o 12.º e o 6.º colocados, respetivamente.



Em melhor posição na tabela, com 19 pontos, os mesmos que o quinto colocado V. Guimarães, os castores estão a viver uma fase bem positiva na época, com três jogos seguidos sem perder, incluíndo uma moralizadora vitória diante do Rio Ave.



Quanto ao Belenenses, com menos 7 pontos, venceu apenas um dos últimos oito encontros disputados no campeonato, sendo que atuar em 'casa' não é propriamente grande vantagem, já que conseguiu os mesmos 6 pontos tanto no Jamor como fora de portas.



A finalizar, um pequeno olhar ao confronto direto, que nos indica que a tendência passa pela existência de poucos golos, já que apenas um dos últimos cinco embates diretos tiveram mais do que 3 golos. Na época passada, refira-se, cada equipa venceu um jogo, com o Paços a ganhar em casa por 2-1 e o Belenenses no Jamor por 1-0.

CÓD 115 B. SAD 3.06 Empate 3 P. Ferreira 2.48