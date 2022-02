Belenenses SAD-Paços de Ferreira: arranque de jornada no campeonato nacional

CÓD 150 B SAD 2.93 Empate 3.05 P. Ferreira 2.37

Encontro de abertura da jornada 24 do campeonato nacional, com um embate entre Belenenses SAD e Paços de Ferreira, que colocará frente a frente o 18.º e o 11.º colocados, respetivamente.Com 15 pontos, os azuis entram em campo a 5 pontos da zona de salvação, chegando a esta partida na sequência de uma derrota em casa do Gil Vicente. Quanto ao Paços, tem 24 pontos e na ronda anterior venceu por 2-1 na receção ao Vizela.Em termos estatísticos, o Paços sofreu golos nos últimos três jogos, sendo que em termos de golos há ainda a registar o facto de apenas dois dos últimos sete duelos dos castores terem tido mais do que 2 golos no marcador.Quanto ao confronto direto, o Paços leva quatro jogos seguidos sem perder diante do Belenenses SAD. Na primeira volta, na Capital do Móvel, viu-se um empate a dois golos.