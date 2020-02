Belenenses SAD-Santa Clara: azuis recebem visitante perigoso

Separados por 5 pontos e quatro posições na tabela classificativa, Belenenses SAD e Santa Clara encontram-se este sábado no Jamor, num duelo que colocará frente a frente o 15.º e o 11.º colocados, respetivamente.



Em melhor posição na tabela, os açorianos chegam a esta partida na sequência da sua melhor sequência da temporada, com duas vitórias consecutivas, algo que tentarão ampliar neste duelo, no qual terão pela frente uma formação que entra em campo depois de ter perdido há uma semana na Luz por 3-2, num encontro no qual até deu trabalho inesperado ao líder Benfica.



Com apenas três vitórias nos dez jogos disputados nesta sua casa emprestada, o Belenenses SAD terá pela frente uma equipa que, em sentido inverso, costuma dar-se melhor fora do que em Ponta Delgada, já que foi longe do seu reduto que alcançou a maior parte dos pontos: 12 contra 11.



A confirmar esse registo está aquilo que já se registou esta época, com um empate nos Açores no jogo da Liga entre estas duas formações e uma vitória açoriana no Jamor no arranque da temporada, para a Taça da Liga. Haverá agora vingança?

CÓD 102 Belenenses SAD 2.45 Empate 3.02 Santa Clara 2.88