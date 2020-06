Belenenses SAD-Sporting: leão procura confirmar bom momento

Sem qualquer derrota nos últimos quatro jogos, três deles no pós-retoma, o Sporting procura esta sexta-feira dar seguimento ao bom momento, numa partida da 28.ª jornada da Liga NOS no qual terá pela frente o Belenenses SAD, o atual 14.º colocado da tabela.



Com 49 pontos à partida da jornada, o leão tem a possibilidade de se consolidar numa posição de pódio, isto numa partida na qual Rúben Amorim terá de resolver um problema complicado, já que deixará de contar com Jéremy Mathieu - lesionado gravemente e que, por consequência, se retirou. Uma baixa importante para uma equipa leonina que nos últimos quatro duelos apenas sofreu um golo e que em quatro dos últimos cinco foi a primeira equipa a marcar.



Quanto aos azuis, três posições acima da zona de descida e com 30 pontos, procuram alcançar um resultado positivo que permita ir reforçando o 'stock' pontual, de forma a deixar os da zona inferior ainda mais longe - a diferença para o primeiro na zona de água é de 6 pontos. Vindos de uma derrota, os pupilos de Petit até têm um registo recente positivo, com três vitórias e três empates - para lá do tal desaire.



Quanto ao confronto direto, de notar que o Sporting vai em sete jogos seguidos sem perder diante do Belenenses SAD, sendo que nos quatro últimos venceu sempre. Por outro lado, de notar que o leão marcou aos azuis nos últimos 19 (!) encontros, sendo que em cinco dos últimos seis foi a primeira formação a fazer o marcador avançar.

CÓD 136 Belenenses SAD 5.1 Empate 3.61 Sporting CP 1.73