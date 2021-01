Belenenses SAD-Tondela: azuis aflitos por vitórias

Encontro da 15.ª jornada da Liga NOS, com um embate entre o aflito Belenenses SAD e o mais tranquilo Tondela, numa partida que colocará frente a frente o 17.º e o 9.º colocados, respetivamente. Ainda que estejam separados por várias posições, a verdade é que apenas 3 pontos estão entre estas duas equipas, pelo que uma vitória dos azuis permitiria desde logo apanhar os beirões na tabela.



Ainda assim, a fase recente do Belenenses SAD não inspira grande otimismo, já que os azuis levam cinco jogos seguidos sem vencer na Liga NOS, com quatro derrotas e um empate no registo. Pelo meio o único motivo para celebrar foi mesmo a vitória diante do Fafe, na Taça de Portugal. Um jogo no qual os azuis confirmaram, contudo, a sua debilidade defensiva, já que também sofreram, tal como se viu em seis dos últimos oito jogos disputados.



Quanto ao Tondela, na Liga NOS venceu dois dos últimos três jogos, tendo pelo meio sofrido uma esperada derrota diante do Benfica.



Relativamente ao confronto direto, aí o otimismo fica do lado dos azuis, que não perderam nenhum dos últimos cinco duelos diante do Tondela, tendo marcado sempre nos últimos quatro. Na época passada houve uma vitória do Belenenses SAD em Tondela por 1-0 e depois, em julho, um empate a um no Jamor. Como será desta vez?

CÓD 151 B. SAD 2.23 Empate 3 Tondela 3.56