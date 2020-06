Belenenses SAD-V. Guimarães: duelo com história

A Cidade do Futebol recebe esta quinta-feira um encontro de equipas históricas do futebol português a contar para a 26.ª ronda. Mais bem posicionada na tabela, a turma de Guimarães entra em campo com 38 pontos no sexto posto, mais 9 pontos do que os azuis, que são 13.ºs.



Apesar de estar menos bem colocada, a turma do Restelo vai em cinco jogos seguidos sem perder e quatro sem sofrer golos. Um registo que prolongou na jornada da retoma, quando bateu o Aves por 2-0. Nessa partida, refira-se, registou-se também um dado que tem sido tendência, com menos de dois golos a serem registados no marcador, tal como em cinco dos últimos seis duelos dos azuis.



Quanto ao Vitória, também vem num bom momento, com quatro jogos seguidos sem perder, sendo que na jornada da retoma, pese embora não ter ganho, até conseguiu um resultado moralizador, já que travou o Sporting num jogo bem disputado e com muita emoção.



No que ao confronto direto diz respeito, na memória estão as goleadas dos últimso dois duelos, ambos jogados em Guimarães: 5-1 na época passada e 5-0 nesta temporada. Haverá vingança azul?

CÓD 146 Belenenses SAD 4.74 Empate 3.6 V. Guimarães 1.67