Belenenses SAD-V. Setúbal: sadinos têm o pior ataque da prova

O Belenenses SAD recebe, este sábado, o V. Setúbal, em jogo a contar para a 17.ª jornada da Liga NOS, num encontro que colocará frente a frente duas formações com um desempenho algo irregular na prova.



Nos últimos cinco jogos disputados, os azuis perderam três (Moreirense, Sp, Braga e Gil Vicente), empataram um (FC Porto) e venceram outro (Tondela), ao passo que o V. Setúbal perdeu dois (Famalicão e Sporting), empatou um (V. Guimarães) e venceu dois (P. Ferreira e Aves).



Relativamente à classificação, à entrada desta jornada o Belenenses SAD posiciona-se na 16.ª posição, com 15 pontos, menos quatro que o V. Setúbal que é 12.º colocado. De notar ainda que os sadinos são o pior ataque da prova, com apenas 9 golos marcados até ao momento.



No que toca ao confronto direto recente, destaque para dois triunfos do V. Setúbal, contra nenhum do Belenenses SAD. Pelo meio, registaram-se ainda três empates - dois deles sem golos.

CÓD 106 Belenenses SAD 2.24 Empate 3.02 V. Setúbal 3.23