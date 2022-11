Belenenses-V. Setúbal: duelo de históricos

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Duelo de históricos na Liga 3, com o Belenenses a receber a visita do V. Setúbal, numa partida da 10.ª jornada do Grupo B que colocará frente a frente o primeiro e o oitavo colocados, respetivamente.



Com 16 pontos, os azuis estão empatados pontualmente com o Caldas, com quatro vitórias, quatro empates e uma derrota. Os do Restelo entram em campo depois de três jornadas sem perder, numa série com dois empates e uma vitória. Nota para o registo de golos, já que nenhum dos últimos cinco jogos do Belenenses teve mais do que 2 golos.



Quanto ao V. Setúbal, tem 11 pontos, conseguidos em três vitórias, dois empates e quatro derrotas. Em termos de golos, os sadinos marcaram 17 e sofreram 21. São, nesse particular, o melhor ataque... e a pior defesa. Na partida mais recente reforçaram este estatuto, ao perder por... 5-3. Por outro lado, em termos absolutos, apenas dois dos últimos dez jogos do Vitória não tiveram 3 ou mais golos.

Por Record