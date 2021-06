Bélgica-Croácia: de olho na fase final do Europeu

A poucos dias de se estrearem no Euro'2020, Bélgica e Croácia disputam este domingo o derradeiro encontro de preparação antes da fase final, numa partida na qual ambos os selecionadores tudo farão para encontrar as melhores soluções.



Um jogo importante, que surge depois de um primeiro duelo de preparação para ambas as seleções que esteve longe de convencer, já que ambas empataram a um golo, diante de Grécia e Arménia, respetivamente.



Ainda assim, há vários dados a ter em conta, como por exemplo o facto de Bélgica levar oito encontros seguidos sem perder e habiualmente sofrer pelo menos um golo. Nos últimos dez, por exemplo, apenas por duas vezes não sofreu. Quanto à Croácia, não perdeu nenhum dos últimos três jogos, sendo que em quatro dos últimos cinco foi a primeira equipa a marcar.



Em relação ao confronto direto, este será o sexto duelo entre ambas as equipas, o primeiro desde 2013, havendo por agora duas vitórias para cada lado e um empate.

