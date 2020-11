Bélgica-Dinamarca: uma verdadeira final no grupo 2

Bélgica e Dinamarca defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para a 6.ª e última jornada do grupo 2 da Liga A, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que se encontram na corrida pela qualificação para a 'final four' da Liga das Nações.

À entrada para esta ronda, a Bélgica posiciona-se na liderança do grupo, com 12 pontos, fruto de quatro vitórias e uma derrota nos cinco jogos disputados até ao momento na prova, enquanto que a Dinamarca encontra-se na 2.ª posição, com 10 pontos, após somar três triunfos, um empate e uma derrota.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre jogos oficiais ou de cariz particular, de notar que a Bélgica, do benfiquista Jan Vertonghen, registou três vitórias (Islândia, Suíça e Inglaterra), um empate (Costa do Marfim) e uma derrota (Inglaterra), ao passo que a Dinamarca mostra-se irrepreensível com cinco triunfos consecutivos (Ilhas Faroé, Islândia - por duas vezes -, Inglaterra e Suécia).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade da Dinamarca, seleção que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre os dois países, com a Bélgica a vencer um e o restante a terminar com um empate a dois golos (2-2).