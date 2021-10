Bélgica-França: por um lugar na final da Liga das Nações

Duelo de titãs pela segunda vaga na final da Liga das Nações - Espanha e Itália discutem a outra -, com a Bélgica a defrontar a França em Turim, num duelo que colocará frente a frente duas das mais fortes seleções mundiais, que não se encontram desde o Mundial de 2018, ano no qual discutiram o acesso também a uma decisão, que na altura acabou por sorrir aos gauleses.



Três anos depois, e com sentimento de vingança, os belgas vão tentar devolver a gracinha, isto num encontro no qual estarão em campo com os melhores. Vindos de três vitórais seguidas na paragem de setembro, a turma belga contará com Jan Vertonghen no centro da defesa e tentará, para lá da quarta vitória seguida, ampliar o registo de ter sido a equipa que entrou a ganhar - foi assim em quatro dos últimos cinco jogos.



Quanto aos franceses, também não perderam na paragem de setembro, ainda que apenas tenham ganho um dos três jogos que disputaram. A turma gaulesa estará privada de N'Golo Kanté e tem Anthony Martial em dúvida, sendo que no plano estatístico há a destacar o facto de os franceses terem marcado e sofrido em cinco dos últimos seis jogos, tendo inclusivamente sido a primeira equipa a encaixar golos nesse mesmo número de jogos. Falando em golos, apenas dois dos últimos sete jogos de França tiveram mais do que 3 golos (um deles foi perante Portugal, no Euro'2020).

CÓD 102 Bélgica 3 Empate 3.1 França 2.45