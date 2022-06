Bélgica-Holanda: duelo de vizinhos na Liga das Nações

CÓD 118 Bélgica 2.25 Empate 3.5 Países Baixos 3.05

Duelo de vizinhos no Grupo A4 da Liga das Nações, com Bélgica e Holanda a encontrarem-se esta sexta-feira em Bruxelas, numa partida que colocará frente a frente duas formações que recentemente alcançaram resultados relativamente positivos e que já estão apuradas para o Mundial'2022.Os belgas, que neste jogo não contarão com Jason Denayer e Thibaut Courtois, leva quatro jogos seguidos sem perder, sendo que as duas últimas derrotas sofridas foram precisamente nesta prova, diante de França e Itália. Em termos de golos, em cinco dos últimos seis jogos dos belgas houve pelo menos 3 golos e ambas as equipas marcaram.Quanto à Holanda, aparentemente na máxima força, não perdeu nenhum dos últimos nove jogos e em seis dos últimos oito ao intervalo já estava na frente. A turma holandesa, tal como a belga, foi a primeira a marcar em sete dos últimos oito jogos que disputou.A fechar, um olhar ao confronto direto, que nos mostra que a Bélgica nunca perdeu diante dos holandeses. O balanço é de duas vitórias e cinco empates, com a particularidade de apenas um desses jogos ter terminado com o marcador a zeros. Já nos mais recentes, em 2016 e 2018, o resultado foi um empate a um golo.