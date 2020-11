Bélgica-Inglaterra: belgas podem deixar apuramento bem encaminhado

No topo do Grupo 2 da Divisão A da Liga das Nações, a Bélgica pode este domingo deixar bem encaminhado o apuramento para a final four da prova, quando pelas 19h45 receber em Heverlee a visita da Inglaterra, a atual terceira colocada, com menos 2 pontos do que os belgas.



Com três vitórias em quatro encontros, a Bélgica chega a este jogo vinda de um triunfo sobre a Suíça por 2-1, num jogo no qual ampliou para cinco o registo de jogos nos quais marcou e também sofreu. Num deles, refira-se, precisamente na única derrota que sofreu nesta Liga das Nações, foi batida por esta Inglaterra por 2-1, em Wembley.



Quanto aos ingleses, venceram a meio da semana diante da Irlanda por 3-0, num duelo que serviu de teste para esta prova de fogo, na qual terão como principal missão colocar para trás o desaire inesperado que sofreram na 3.ª jornada, ao perderem em casa com a Dinamarca. Para mais, os ingleses têm algumas dores de cabeça para resolver, nomeadamente pelas ausências de Trent Alexander-Arnold, James Ward-Prowse, Joe Gomez, Marcus Rashford - por lesão -, Reece James e Harry Maguire por suspensão.



Do lado belga, numa comitiva onde não entra Eden Hazard, nota para a presença do benfiquista Jan Vertonghen, que será titular na busca de um resultado positivo e, quem sabe, um final da tal série de jogos seguidos a sofrer.

CÓD 130 Bélgica 2.29 Empate 3.25 Inglaterra 2.93