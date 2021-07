Bélgica-Itália: duelo de candidatos em Munique

Duelo entre grandes candidatas ao título europeu, com a Bélgica a defrontar a Itália em Munique, numa partida dos quartos-de-final do Euro'2020 no qual se enfrentarão duas equipas que nesta sua caminhada ainda não perderam qualquer encontro.



Os belgas, que eliminaram Portugal nos 'oitavos', procuram manter a boa fase, ainda que nesta partida tenham muitas dúvidas quanto à disponibilidade de Kevin De Bruyne e Eden Hazard. Ainda assim, o moral está em alta nos diabos vermelhos, que para lá dos quatro jogos sem perder levam três sem sofrer. Ampliando a análise para fora do Euro'2020, os belgas levam 13 jogos seguidos sem perder.



Quanto à Itália, chega a estes 'quartos' vinda de um afastamento com mais trabalho do que o esperado diante da Áustria, mas também leva quatro jogos sem perder e tem três sem sofrer golos. Ao contrário dos belgas, Maldini tem a equipa na máxima força, neste encontro no qual colocará em teste a sua impressionante série de 31 jogos seguidos sem perder e 12 vitórias consecutivas. Por outro lado, de notar que a Itália foi a primeira equipa a marcar nos últimos dez jogos que disputou, sendo que apenas no último sofreu.



Por fim, um olhar ao confronto direto, que nos mostra duas vitórias italianas, uma belga e um empate. Os italianos levam três jogos seguidos a marcar aos belgas, incluindo na vitória por 2-0 conseguida no Europeu de há cinco anos.

CÓD 105 Bélgica 3.33 Empate 3.09 Itália 2.34