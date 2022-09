Bélgica-País de Gales: vencer é praticamente obrigatório

CÓD 106 Bélgica 1.36 Empate 4.9 País de Gales 8.25

Encontro do Grupo 4 da Liga A da Liga das Nações, com a Bélgica a receber a visita do País de Gales, num duelo no qual os belgas vão procurar manter-se na luta pelo primeiro lugar, ao passo que os galeses estão obrigados a vencer para continuar na corrida pela permanência.Com 7 pontos, os belgas estão na segunda posição a 3 da Holanda, pelo que ganhar nesta partida é algo obrigatório para continuar na corrida pela final four. Para o conseguir os belgas contam com o regresos de Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco e Dedryck Boyata, num jogo no qual vão tentar a quarta vitória consecutiva. Falando de golos, em seis dos últimos oito os belgas foram os primeiros a marcar, sendo que em oito dos últimos dez ambas as equipas marcaram.Quanto ao País de Gales, não poderá contar com Aaron Ramsey e Joe Allen e neste jogo vai procurar travar uma série de três jogos sem ganhar e a sofrer golos. Em oito dos últimos nove jogos dos galeses ambas as equipas marcaram golos.Quanto ao confronto direto, a Bélgica não perdeu nenhum dos últimos três jogos, mas leva cinco encontros seguidos a sofrer ante os galeses. Em quatro deles, sofreram mas também marcaram. Apesar disso, apenas dois dos últimos oito jogos tiveram 3 ou mais golos.