Bélgica-Polónia: belgas tentam esquecer goleada

CÓD 150 Bélgica 1.68 Empate 3.8 Polónia 4.95

Duelo entre duas equipsa que iniciaram a Liga das Nações com resultados distintos, com a Bélgica a procurar a primeira vitória diante de uma Polónia que arrancou a vencer.Os belgas, segundos no ranking UEFA, foram goleados pela Holanda por 4-1 e chegam a este jogo com o orgulho ferido. Para piorar, Roberto Martínez não contará com Jason Denayer e Thibaut Courtois, tendo ainda Romelu Lukaku em dúvida. Olhando aos recentes registos belgas, é provável que o marcador final tenha 3 ou mais golos e que ambas as equipas marquem - foi assim em seis dos últimos sete jogos.Quanto à Polónia, arrancou com uma vitória sobre o País de Gales, num jogo no qual ampliou para três o número de jogos sem perder. Nesta partida não contará com Jakub Moder, mas é provável que possa voltar a ter Wojciech Szczesny na baliza.Nas contas do confronto direto os polacos também têm alguns dados que preocupam, já que perderam os últimos três jogos sempre sem marcar golos. Ainda assim, de notar que o mais recente desses duelos foi em 2007, na altura com vitória polaca por 2-0.