Bélgica-Portugal: colocar a vantagem no confronto direto recente em prática

Bélgica e Portugal defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para os oitavos de final do Euro'2020, num encontro que colocará frente a frente dois dos melhores marcadores do torneio até ao momento: Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo. À entrada para este encontro, o ponta-de-lança belga soma três golos marcados (Finlândia - 1; Rússia - 2), enquanto que o craque português tem cinco remates certeiros (Alemanha - 1; Hungria e França - 2 cada).

Na fase de grupos, a seleção orientada por Roberto Martínez terminou em primeiro lugar do Grupo B, com nove pontos conquistados, fruto de três vitórias consecutivas em outros tantos jogos disputados, com um saldo de sete golos marcados e um sofrido. Já a equipa liderada por Fernando Santos qualificou-se para a fase a eliminar como o melhor terceiro classificado, depois de um triunfo, um empate e um desaire nos três encontro do Grupo F.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas seleções estiveram recentemente inseridas, de notar que a Bélgica registou quatro vitórias (Croácia, Rússia, Dinamarca e Finlândia) e um empate (Grécia), ao passo que Portugal somou dois triunfos (Israel e Hungria), dois empates (Espanha e França) e um desaire (Alemanha).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade portuguesa, uma vez que a equipa das quinas somou três vitórias nos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas equipas, com a seleção belga a não conseguir mais do que dois empates nos dois restantes embates.