Bélgica-Rússia: Vertonghen arranca campanha no Euro'2020

Com o benfiquista Jan Vertonghen à espreita da titularidade no centro da defesa, a Bélgica defronta este sábado, pelas 20 horas, a congénere da Rússia, num encontro do Grupo B a disputar em São Petersburgo.



Esse será, em teoria, o único motivo de algum alento dos russos, que terão pela frente uma equipa belga que é uma das principais favoritas a vencer, tanto o grupo como o próprio Euro'2020. Um estatuto que confirmou pelo que fez nos encontros recentes, incluindo numa fase de grupos onde enfrentou precisamente a formação russa, à qual venceu em ambas as partidas. Nessa fase de grupos, refira-se, os belgas acabaram com os 30 pontos possíveis, mais 6 do que a Rússia.



Para este jogo, ainda assim, a verdade é que os belgas têm algumas figuras em dúvida, nomeadamente Eden Hazard e Kevin De Bruyne. A confirmar-se a ausência de ambos, que se junta a Axel Witsel, a turma belga terá missão bem mais dificultada perante uns russos que estão na máxima força.



De notar, por fim, que o último duelo entre estas equipas foi precisamente neste mesmo Saint Petersburg Stadium, tendo na altura, em novembro de 2019, a Bélgica goleado por 4-1, com tentos de Thorgan Hazard, Eden Hazard (2) e Romelu Lukaku. Um resultado pesado, que representou mesmo a primeira vez na qual a Rússia encaixou quatro golos em casa num jogo oficial.

