Belinda Bencic-A. Kontaveit: encontro dos 16-avos de final do Open de Austrália

Belinda Bencic [na imagem] e Anett Kontaveit defrontam-se, na madrugada deste sábado (00h00), em jogo a contar para os 16 avos-de-final do Open de Austrália, num confronto que coloca frente a frente a atual número 7 e a número 31 do ranking WTA.



A tenista suíça chega a esta fase da prova após eliminar, na ronda anterior, Jelena Ostapenko (n.º 45 do ranking mundial), por um duplo 7-5, ao passo que Anett Kontaveit bateu a espanhola Sara Sorribes Tormo (n.º 91) pelos parciais (2-6, 6-4 e 1-6).



Nos últimos cinco jogos disputados, Belinda Bencic registou quatro triunfos e uma derrota, enquanto que Anett Kontaveit somou três triunfos e dois desaires.