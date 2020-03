Belshina Bobruisk-Minsk: arranca a temporada na Bielorrússia

Belshina Bobruisk e Minsk defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 1.ª jornada do campeonato bielorrusso de futebol.



Para este encontro, as equipas chegam com resultados algo semelhantes nos últimos jogos de preparação. O Belshina Bobruisk registou três triunfos e duas derrotas, enquanto que o Minsk somou três vitórias, um empate e uma derrota.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos do Minsk contra um do Belshia Bobruisk nos últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas.

CÓD 167 FC Belshina Bobruisk 2.77 Empate 2.92 FC Minsk 2.12