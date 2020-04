Belshina Bobruisk-Smolevichy: duelo de últimos

Colocados nas duas últimas posições da tabela da Liga bielorrussa, Belshina Bobruisk e Smolevichy encontram-se esta sexta-feira no Spartak Stadium, numa partida da 5.ª jornada de um dos poucos campeonatos que ainda seguem em disputa no mundo.



Com apenas 1 ponto, o Belshina Bobruisk é a pior equipa do campeonato até ao momento, sendo que curiosamente o ponto que conquistou foi mesmo na partida mais recente, graças a um empate diante do Neman Grodno, a um golo. Quanto ao Smolevichy, tem dois empates, um em casa do Dinamo Minsk e outro no seu reduto, diante do Shakhtyor.



Equipas recém promovidas, Belshina Bobruisk e Smolevichy encontraram-se pela última vez na temporada passada, precisamente no segundo escalão, tendo o Smolevichy vencido em casa do oponente por 2-0. No outro duelo registou-se um empate.

CÓD 108 Belshina Bobruisk 2.2 Empate 2.64 Smolevichy 2.92