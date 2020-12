Benevento-Lazio: à procura de melhores dias

Encontro da jornada 12 da Série A, com o Benevento a receber pelas 19h45 a visita da Lazio, num duelo de formações a assinar temporadas distintas do esperado. Os romanos, que na época passada lutaram até bem perto do final com a Juventus, são apenas nonos, com 17 pontos, ao passo que o oponente desta ronda surge neste jogo seis posições abaixo, com menos 6 pontos.



Para mais, ambas as equipas entram em campo vindas de derrotas no fim de semana, algo que tentarão corrigir neste duelo, no qual os romanos terão as baixas de Senad Lulic, Patric, Francesco Acerbi , Vedat Muriqi e Jean-Daniel Akpa Akpro. Já do lado oposto o cenário é bem mais favorável, com apenas as ausências de Luca Caldirola e Christian Maggio.



No que a estatísticas diz respeito - relativas a jogos da Série A -, há a notar que nos últimos quatro jogos do Benevento registaram-se sempre abaixo de 3 golos, ao passo que lado oposto a estatística é totalmente inversa: houve sempre pelo menos 3 nos últimos três duelos dos romanos. Por outro lado, a Lázio venceu os seus últimos três jogos fora de casa, tendo marcado pelo menos dois em cada um deles.



A fechar, um olhar ao confronto direto, que é amplamente favorável aos laziale, com três vitórias e um empate nos quatro jogos já disputados até ao momento.