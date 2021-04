Benevento-Sassuolo: fecho de jornada em Itália

No fecho da jornada 30 da Serie A, o Benevento recebe esta segunda-feira, pelas 19h45, a visita do Sassuolo, num embate que colocará frente a frente o 15.º e o 9.º colocados da tabela classificativa.



Em melhor posição, o Sassuolo entra em campo com 40 pontos, mas a verdade é que no passado recente tem estado a viver uma fase menos boa, com apenas uma vitória nos últimos sete encontros disputados. Para mais, o Sassuolo leva já 19 partidas seguidas a sofrer golos.



Quanto ao Benevento, tem 30 pontos e olhando aos mesmos últimos sete encontros também não tem um registo muito famoso, com apenas uma vitória e três empates. Por outro lado, ao contrário dos visitantes, que não contarão com Filippo Romagna, Francesco Caputo, Domenico Berardi, Mehdi Bourabia e Hamed Traore, o Benevento estará na máxima força.



Quanto ao confronto direto, o Sassuolo leva três jogos seguidos sem perder e a marcar diante deste Benevento, numa sequência na qual venceu dois encontros e empatou outro. No mais recente, em dezembro, ganhou por 1-0.

CÓD 148 Benevento 3.22 Empate 3.33 Sassuolo 2