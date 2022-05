Benfica-AD Valongo: quem irá avançar para as meias-finais do playoff?

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Benfica e AD Valongo defrontam-se, esta quarta-feira, a partir das 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para o terceiro jogo dos quartos de final do playoff do campeonato nacional de hóquei em patins, num encontro que colocará frente a frente duas equipas se mostram a um bom nível nesta altura da temporada.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas formações estiveram recentemente inseridas, de notar que o Benfica registou três vitórias (CD Paço de Arcos, Parede FC e AD Valongo) e duas derrotas (Sporting e AD Valongo), ao passo que o AD Valongo somou dois triunfos (CD Paço de Arcos e Benfica), dois empates (SC Tomar e GSH Trissino) e um desaire (Benfica).

Relativamente ao confronto direto, destaque para a clara superioridade do Benfica, equipa que venceu 27 dos 37 duelos até ao momento disputados entre as duas formações (ou seja, 73% desses encontros), tendo somado ainda quatro empates (11%), com o AD Valongo os restantes duelos (6), que correspondem a um total de 16% dos encontros realizados.