Benfica-Arsenal: duelo de Liga Europa em Roma

A viver uma fase que está longe de ser positiva, apenas com quatro vitórias nos últimos dez jogos, o Benfica defronta esta quinta-feira o Arsenal, numa partida da 1.ª mão dos 16-avos-de-final da Liga Europa 'movida' para Roma devido ao contexto de pandemia de Covid-19.



Vindo de um empate desapontante em casa do Moreirense, o conjunto da Luz tem na Liga Europa uma prova que pode ser vista como a salvação de uma época para esquecer, pese embora que ainda não seja claro se Jorge Jesus irá apostar nos mais fortes ou rodar a equipa para manter melhorar a situação interna.



E se o Benfica está num momento menos bom, a verdade é que os gunners também não estão melhor. Nos últimos dez jogos venceram cinco duelos, perderam três e empataram dois, sendo que duas destas vitórias surgiram nos últimos três jogos, diante de Wolverhampton e Aston Villa.



Quanto a jogadores disponíveis, é provável que ambas as equipas se apresentem praticamente na máxima força, com apenas uma ou duas baixas a reportar.



Por fim, um olhar às estatísticas nesta Liga Europa, que nos mostram um registo de pelo menos 3 golos nos últimos oito duelos do Benfica e seis no Arsenal. Por outro lado, o Benfica marcou pelo menos dois golos nos seus últimos sete duelos nesta prova europeia, ainda que também tenha sofrido pelo menos dois tentos em oito dos últimos dez. Por fim, o Arsenal vai em seis vitórias seguidas nesta Liga Europa - ganhou todos os jogos da fase de grupos - e o Benfica não perdeu nenhum dos últimos sete jogos que disputou na prova. Qual das séries irá prevalecer?

