Benfica B-Leixões: regresso às vitórias na mira

Separados por duas posições e somente 1 ponto na tabela, Benfica B e Leixões encontram-se esta sexta-feira no Seixal, numa partida da jornada 23 da Segunda Liga na qual estarão frente a frente o 13.º e o 11.º, respetivamente.



Colocada numa posição de metade inferior da tabela, a equipa encarnada sabe que tem de vencer para impedir surpresas de última hora, isto numa partida na qual tentará reforçar o seu positivo registo caseiro, com seis vitórias, três empates e somente uma derrota.



No lado contrário, o Leixões não está propriamente numa situação bem mais confortável, sendo que em sentido inverso a atuar fora de casa nesta Segunda Liga tem apenas três vitórias em dez jogos disputados - mas nenhuma desde início de novembro. Irá a tendência inverter-se?



Na primeira volta, refira-se, o Leixões venceu por 1-0.