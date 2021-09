Benfica-Barcelona: águias com teste difícil na Champions

Benfica e Barcelona defrontam-se, esta quarta-feira, pelas 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda jornada do grupo E da Liga dos Campeões, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que não venceram na jornada inaugural da prova milionária.

No que diz respeito às competições internas, de notar que a equipa comandada por Jorge Jesus encontra-se a todo o gás no campeonato, com sete vitórias consecutivas nas primeiras sete jornadas da prova. As águias somam um saldo positivo de 15 golos (19 marcados e quatro sofridos), com um total de 21 pontos - mais quatro que o segundo e terceiro classificados, FC Porto e Sporting, respetivamente.

Já o Barcelona, que esta temporada perdeu a grande figura do clube Lionel Messi, atravessa um período complicado, com um total de três vitórias e três empates em seis jogos no campeonato espanhol, resultados que lhe valem a sexta posição na tabela - que é liderada pelo arquirrival dos culé, o Real Madrid, com 17 pontos.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Benfica registou quatro vitórias (Tondela, Santa Clara, Boavista e Vitória de Guimarães) e um empate (Dínamo Kiev), ao passo que o Barcelona somou dois triunfos (Getafe e Levante), dois empates (Granada e Cádiz) e um desaire (Bayern Munique).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Barcelona, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas equipas, que já não se defrontam desde 2012.