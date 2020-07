Benfica-Boavista: águia procura travar crise

A viver um péssimo momento, que levou inclusivamente à saída de Bruno Lage, o Benfica recebe este sábado a visita do Boavista, numa partida da 30.ª jornada da Liga NOS na qual procurará colocar termo a uma pouco vista sequência de duas derrotas consecutivas e cinco jogos consecutivos sem conseguir ganhar na Luz.



Pela frente estará um Boavista tranquilo na tabela, com 38 pontos, que na última ronda venceu por 1-0 diante do Santa Clara, curiosamente a equipa que impôs há pouco mais de uma semana a primeira derrota na tal sequência de dois desaires seguidos das águias.



Olhando a estatísticas, de notar que o Benfica vai em quatro jogos seguidos a sofrer, sendo que em cinco dos últimos sete foi mesmo a primeira equipa a encaixar. Por outro lado, e falando em golos sofridos, em seis dos últimos oito jogos houve tentos de ambas as equipas nos jogos da equipa encarnada.



Quanto ao confronto direto, aqui o balanço é mais positivo para as águias, já que somaram por vitórias os últimos quatro encontros disputados, levando já onze duelos seguidos sempre a marcar aos axadrezados. No que à estatística global dos confrontos diz respeito, há a notar que em seis dos últimos sete jogos houve três ou mais golos - na primeira volta, por exemplo, registaram-se cinco, numa vitória benfiquista no bessa por 4-1. Como será desta vez?

CÓD 113 SL Benfica 1.31 Empate 5.18 Boavista 10.54