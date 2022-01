Benfica-Boavista: de olho na final da Taça da Liga

Benfica e Boavista defrontam-se, esta terça-feira, pelas 19h45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a meia-final da Taça da Liga portuguesa, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que chegam a esta fase da competição depois de terminarem na liderança dos respetivos grupos na ronda anterior da prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Benfica registou duas vitórias (Paços de Ferreira e Arouca), um empate (Moreirense) e duas derrotas (ambas diante do FC Porto), enquanto que o Boavista somou um triunfo (Moreirense) e quatro empates (Vitória de Guimarães, Tondela, Gil Vicente e Paços de Ferreira).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Benfica, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Boavista a levar a melhor no outro embate realizado nesse mesmo período.