Benfica-Dínamo Kiev: águia obrigada a ganhar

CÓD 109 SL Benfica 1.29 Empate 4.77 Dínamo Kiev 7.92

Pressionado pelos jogos recentes, o Benfica de Jorge Jesus joga esta quarta-feira uma cartada decisiva nesta Champions mas também na presente temporada, quando pelas 20 horas receber no Estádio da Luz o já eliminado Dínamo Kiev. Com o apuramento ainda à vista, as águias têm de vencer para continuar a sonhar, mas isso não chega, já que terão de esperar que o Bayern Munique não perca diante do Barcelona.Vindo de uma derrota sempre dolorosa no dérbi com o Sporting, o Benfica vive um momento de alguma contestação tanto à equipa como a Jorge Jesus, pelo que este encontro assume efetivamente um cariz decisivo em várias frentes. Do lado oposto, o Dínamo vem de dois triunfos seguidos, isto depois de ter perdido na receção ao Bayern Munique , por 2-1.Em termos individuais, há quatro baixas de cada lado: Lucas Veríssimo, Rodrigo Pinho, Diogo Gonçalves e Nemanja Radonjic no Benfica; Ibrahim Kargbo, Artem Besedin, Denys Popov e Vladyslav Supriaga nos ucranianos.Na primeira volta, em solo ucraniano, o marcador não saiu do 0-0, num jogo no qual o Benfica dominou, mas onde não conseguiu encontrar o caminho para o golo. Será desta?