Benfica-Dínamo Kiev: águias querem agarrar o passaporte dos milhões

Benfica e Dínamo Kiev defrontam-se na noite de terça-feira, a partir das 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda mão da final do playoff de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, uma eliminatória em que as águias têm dois golos de vantagem depois do 2-0 conseguido na primeira mão.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições oficiais ou não oficiais em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que o Benfica registou cinco vitórias (Midtjylland - em dois momentos distintos -, Arouca, Casa Pia e Dínamo Kiev), enquanto que o Dínamo Kiev somou um triunfo (Sturm Graz), um empate (Fenerbahçe) e três desaires (Everton, Sturm Graz e Benfica).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Benfica, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Dínamo Kiev a não conseguir melhor do que um empate a zeros em 2021.