Benfica-FC Porto: clássico a fechar época vale Taça de Portugal

Aí está o fecho da temporada oficial no nosso país, com Benfica e FC Porto a defrontarem-se em Coimbra naquele que será o terceiro clássico da temporada, este último com a Taça de Portugal em jogo. Será um duelo de titãs num palco pouco habitual para esta decisão e que mesmo sem público nas bancadas promete emoções fortes e futebol de qualidade, já que frente a frente estarão o campeão e o vicecampeão da Liga NOS.



Comandados neste duelo por Nélson Veríssimo, os encarnados procuram colocar um ponto final na temporada negativa que têm perante os dragões, já que perderam ambos os duelos até ao momento disputados, tanto no Dragão (2-3) como na Luz (0-2), ainda com Bruno Lage no comando. Será, por isso, com uma sensação de vingança que os benfiquistas enfrentarão os portistas, isto numa partida na qual procurarão também travar uma sequência de quatro encontros a sofrer perante o grande rival.



Quanto aos dragões, estão claramente motivados pela conquista do título, ainda que entrem em campo vindos de uma derrota diante do Sp. Braga, isto numa partida na qual Sérgio Conceição aproveitou para colocar em campo algumas rotações. 'Esquecendo' esse resultado negativo, a verdade é que nos pós-pandemia os dragões foram a equipa mais eficaz, com com sete vitórias nos oito jogos anteriores e um total de 22 golos marcados e apenas 2 sofridos nesses mesmos oito duelos.



Olhando ao confronto direto concreto a nível de finais, a verdade é que nesse particular o Benfica tem razões para estar otimista. É que em onze decisões diante dos dragões venceram nove e perderam cinco, sendo que na Taça de Portugal o domínio é praticamente absoluto, com oito vitórias em oito decisões. Ainda assim, de notar que estas duas formações não se enfrentam na decisão da prova rainha desde 2004, ano no qual os encarnados venceram por 2-1 no prolongamento, ainda no Jamor.



Por fim, e curiosamente mais um dado a dar ânimo ao conjunto da Luz, o FC Porto leva já cinco finais perdidas a nível interno nos últimos nove anos, quatro delas tendo Sérgio Conceição no comando. A mais recente foi já esta temporada, numa Taça da Liga perdida diante do Sp. Braga. Antes já tinham 'voado' a Taça de Portugal e uma outra Taça da Liga, ambas para o Sporting. Irá a malapata ser quebrada?

CÓD 111 SL Benfica 2.85 Empate 3.11 FC Porto 2.41