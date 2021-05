Benfica-FC Porto: clássico com muito para decidir

Dia de jogo grande na Liga NOS, com Benfica e FC Porto a encontrarem-se esta quinta-feira no Estádio da Luz, num clássico da 31.ª jornada que pode ter contornos decisivos na definição das temporadas de ambas as equipas. Separados por 4 pontos, águias e dragões ainda discutem o segundo posto até final, uma posição que vale mais do que a viceliderança, especialmente porque garante logo a entrada direta na Liga dos Campeões e também o encaixe de muitos milhões.



Em melhor posição, o FC Porto chega a este jogo vindo de uma sequência de seis jogos seguidos sem perder, numa série na qual apenas por uma vez não foi a primeira equipa a marcar. Curiosamente, esse foi o único dos seis jogos onde não ganhou - empate com o Moreirense. Por outro lado, em seis dos últimos sete o marcador final teve menos do que 3 golos. Nesta partida, refira-se, a grande incógnita nos dragões é Corona, mexicano que saiu lesionado no fim de semana e que esta em dúvida até à hora da partida.



Quanto ao Benfica, estará privado de Adel Taarabt e Darwin Núñez, duas baixas que obrigarão Jorge Jesus a encontrar outras soluções na hora de fazer a equipa. Isto num jogo ao qual as águias chegam vindas de três vitórias seguidas. Para mais, os encarnados foram os primeiros a marcar em oito dos últimos dez jogos que disputaram, sendo que em seis dos últimos oito ao intervalo já vencia. Por fim, nota para o registo de mais de 3 golos em quatro dos últimos cinco encontros - o único onde tal não se viu foi no mais recente, na vitória por 2-0 sobre o Tondela.



Em relação ao confronto direto, note-se que houve golos de ambas as equipas em cinco dos últimos sete encontros entre estas duas equipas, sendo que em todos eles o Benfica sofreu. Por outro lado, os dragões levam cinco jogos seguidos sem perder diante do Benfica, tendo sido a primeira equipa a marcar em seis dos últimos sete.

CÓD 166 SL Benfica 2.25 Empate 3.23 FC Porto 2.8